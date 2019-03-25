В случае парламентских выборов в 2019 году жители Карелии проголосовали бы за КПРФ, свидетельствует опрос

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" проголосовали бы за КПРФ на парламентских выборах, если бы они проходили в этом году.

Последние выборы в Госдуму, по итогам которых "Единая Россия" набрала конституционное большинство, состоялись 2,5 года назад.

Но если бы парламентские выборы состоялись в этом году, то большинство участников опроса – 478 (35%) – отдали бы свои голоса за КПРФ.

При этом 249 респондентов (18%) не пошли бы на выборы, а 138 человек (10%) предпочли бы испортить бюллетень.

За "Единую Россию" готовы отдать свой голос 123 участника (9%), за ЛДПР – 97 (7%), за "Справедливую Россию" – 46 (3%).

За другую партию, кроме перечисленных, готовы были бы проголосовать 223 респондента (16%).

Всего в опросе приняло участие 1355 человек.