В Соломенном забыли поставить елку

Жители одного из районов Петрозаводска пожаловались на отсутствие новогодней ели.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" житель Петрозаводска пожаловался на отсутствие новогоднего символа:

"В Соломенном всегда на Новый год была елка. Мы и так от города далеко, и ночью не повеселиться. Будем жаловаться".