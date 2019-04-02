В Сортавале появится новый комплекс лыжных трамплинов

В Сортавале, подарившей стране восемь олимпийцев, наряду с действующими спортивными объектами строится новый комплекс лыжных трамплинов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В рамках подготовки к 100-летию республики обустраивается комплекс трамплинов на территории парка Ваккосалми. Работы по установке эстакады трамплина К10 и К5 завершены, идут работы на трамплине К25. В планах – строительство большого трамплина К50 с разгоном в 50 метров.

Когда-то воспитанники сортавальской ДЮСШ, известные спортсмены Юрий Иванов, Юрий Калинин и Петр Коваленко в составе сборной СССР выступали на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с трамплина и на зимних Олимпийских играх. Теперь из бюджета республики выделено 1,6 млн рублей на обустройство трамплинов, и юные прыгуны получили отличные условия для совершенствования мастерства в этом сложном по технике виде спорта.

"Уже закуплен подъемник для горнолыжников. За лето собираемся его установить. Вокруг горы Кухавуори, где уже подготовлена лыжная трасса, готовим и лыжероллерную трассу. Это даст возможность проводить тренировки лыжников круглый год. У нас есть еще один интересный проект. Под выкат с нового трамплина планируем поставить здание лыжной базы. Ее крыша станет продолжением площадки для приземления", − рассказал председатель федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина Карелии Вадим Лисовский.

По программе "Газпром-детям" в Сортавале открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным спортивным залом, оснащенным оборудованием для игр в мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол, аэробными и тренажерными залами, 25-метровым бассейном. В здании ФОКа работает секция бокса, раз в два месяца проходят соревнования по этому виду спорта.

Директор комплекса Владимир Головченко считает, что ФОК стал не только архитектурным украшением города, но и центром притяжения для сортавальцев всех поколений.

"Плаванием у нас занимаются около 200 человек. У женщин популярна аквааэробика. Очень востребованы универсальный и тренажерный залы. При этом воспитанники спортшкол занимаются в ФОКе бесплатно", - сказал он.

Новый стадион появился у сортавальской ДЮСШ, а у средней школы №3 стадион после реконструкции откроется в этом году. Подрядчик завершил подготовку к строительству, и в мае 2019 года, в соответствии с графиком, начнутся завершающие работы.