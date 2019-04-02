Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
09:57, 02 Апреля 2019
фото: пресс-служба Правительства РК

В Сортавале появится новый комплекс лыжных трамплинов

Загрузка...

В Сортавале, подарившей стране восемь олимпийцев, наряду с действующими спортивными объектами строится новый комплекс лыжных трамплинов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В рамках подготовки к 100-летию республики обустраивается комплекс трамплинов на территории парка Ваккосалми. Работы по установке эстакады трамплина К10 и К5 завершены, идут работы на трамплине К25. В планах – строительство большого трамплина К50 с разгоном в 50 метров.

Когда-то воспитанники сортавальской ДЮСШ, известные спортсмены Юрий Иванов, Юрий Калинин и Петр Коваленко в составе сборной СССР выступали на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с трамплина и на зимних Олимпийских играх. Теперь из бюджета республики выделено 1,6 млн рублей на обустройство трамплинов, и юные прыгуны получили отличные условия для совершенствования мастерства в этом сложном по технике виде спорта.

"Уже закуплен подъемник для горнолыжников. За лето собираемся его установить. Вокруг горы Кухавуори, где уже подготовлена лыжная трасса, готовим и лыжероллерную трассу. Это даст возможность проводить тренировки лыжников круглый год. У нас есть еще один интересный проект. Под выкат с нового трамплина планируем поставить здание лыжной базы. Ее крыша станет продолжением площадки для приземления", − рассказал председатель федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина Карелии Вадим Лисовский.

По программе "Газпром-детям" в Сортавале открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным спортивным залом, оснащенным оборудованием для игр в мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол, аэробными и тренажерными залами, 25-метровым бассейном. В здании ФОКа работает секция бокса, раз в два месяца проходят соревнования по этому виду спорта.

Директор комплекса Владимир Головченко считает, что ФОК стал не только архитектурным украшением города, но и центром притяжения для сортавальцев всех поколений.

"Плаванием у нас занимаются около 200 человек. У женщин популярна аквааэробика. Очень востребованы универсальный и тренажерный залы. При этом воспитанники спортшкол занимаются в ФОКе бесплатно", - сказал он.

Новый стадион появился у сортавальской ДЮСШ, а у средней школы №3 стадион после реконструкции откроется в этом году. Подрядчик завершил подготовку к строительству, и в мае 2019 года, в соответствии с графиком, начнутся завершающие работы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД

Аналитика

01.04.2019 09:27
Политкухня
"Мы поставлены на грань выживания" 3
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 3
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта"
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»