Обстановка с электроснабжением на территории округа остается сложной, сообщил Сергей Крупин.
В Сортавальском округе устраняют последствия аварий, сообщил в личном профиле глава округа Сергей Крупин.
По его словам, обстановка с электроснабжением на территории округа остается сложной. В результате сильного ветра и мокрого снега произошло отключение ряда магистральных линий электропередачи. Аварии произошла в Кааламо, Вяртсиля, Пуйккола, Партала, частично в Хюмпеля, Хаапалампи.
«При этом ситуация у нас лучше, чем в соседних районах, куда направлены восстановительные бригады из Пскова, Вологды», — добавил Крупин.
Он отметил, что с шести утра работает оперативный штаб. Все ремонтно–восстановительные бригады «Россети Северо-Запад», «ПСК» находятся на участках и устраняют повреждения линий.
По прогнозам, 21 ноября приблизительно с 14.00 начнется подача электричества, и в течение дня все аварии планируют устранить, подчеркнул глава Сортавальского округа.
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