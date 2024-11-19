Обстановка с электроснабжением на территории округа остается сложной, сообщил Сергей Крупин.

В Сортавальском округе устраняют последствия аварий, сообщил в личном профиле глава округа Сергей Крупин.



По его словам, обстановка с электроснабжением на территории округа остается сложной. В результате сильного ветра и мокрого снега произошло отключение ряда магистральных линий электропередачи. Аварии произошла в Кааламо, Вяртсиля, Пуйккола, Партала, частично в Хюмпеля, Хаапалампи.

«При этом ситуация у нас лучше, чем в соседних районах, куда направлены восстановительные бригады из Пскова, Вологды», — добавил Крупин.





Он отметил, что с шести утра работает оперативный штаб. Все ремонтно–восстановительные бригады «Россети Северо-Запад», «ПСК» находятся на участках и устраняют повреждения линий.



По прогнозам, 21 ноября приблизительно с 14.00 начнется подача электричества, и в течение дня все аварии планируют устранить, подчеркнул глава Сортавальского округа.