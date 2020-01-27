В соседней с Карелией Финляндии началась масштабная забастовка в лесной промышленности

Прогнозируемый ущерб от протестной акции эксперты оценивают в миллиард евро.

Причиной акции протеста, которая охватила свыше ста предприятий отрасли, стали дополнительные рабочие часы, введенные прежним правительством страны для повышения конкурентоспособности финской экономики. Как сообщает "Лесной портал Карелии", в трехнедельной забастовке участвуют около 9 тысяч членов профсоюза целлюлозно-бумажной промышленности, которые считают, что дополнительные часы должны быть либо отменены, либо за них необходимо выплачивать компенсацию.

По оценке экспертов Федерации лесной промышленности Финляндии, ущерб от протестной акции может достичь миллиарда евро. Такие огромные потери объясняются высокой долей лесной продукции – около 20% - в структуре финского экспорта. Однако профсоюзам и работодателям пока не удалось прийти к согласию в трудовом споре.