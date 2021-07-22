В соседней с Карелией Финляндии отмечен рост заболеваемости ковидом. Как сообщила Yle со ссылкой на национальное ведомство здравоохранения и социального развития, за сутки в стране диагностировано 765 новых случаев COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено в столичном регионе.

Финские медики констатируют, что особенно активно болезнь распространяется среди молодых людей, в частности, на различных мероприятиях, в ресторанах и во время проведения вечеринок. Вместе с тем, финские специалисты утверждают, что вакцинация помогает сдерживать темпы роста заболеваемости.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 174 новых случая коронавирусной инфекции.