В соцсетях обсуждают откровенное фото 36-летней жены Игоря Николаева

Юлия Проскурякова провела лето в Юрмале с пользой для души и тела.

Результатом работы над собой Проскурякова поделилась на новых кадрах, сделанных на Рижском взморье, пишет Леди.mail.ru.

Пляжные фото Юлии вызывают у фанатов восторг и восхищение. Многие пишут артистке о том, что она выглядит "бомбически". "Красота да и только! Молодец, так держать!", "Красивая фигура! Юля, есть что показать, показывай!", "Супер фигурка! Берите, девчонки, пример!", "Красавица, просто звезда, шикарна", — пишут Юлии.

На прошлой неделе Юлия в компании близких друзей семьи отпраздновала 36-летие. Поздравить Проскурякову с днем рождения в Юрмалу приехали Алла Пугачева и Максим Галкин, Валерий Сюткин с женой, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Игорь Гуляев и другие гости.