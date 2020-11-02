В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских

Их доходы за прошлый год исчисляются сотнями тысяч евро.

Финская налоговая служба обнародовала данные о доходах за 2019 год, и как сообщила Yle, в тысячу самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских. Их доходы исчисляются сотнями тысяч евро.

Так, первое место среди русских и 426-е в общем списке богатейших людей страны занимает Сергей Ананьев, бизнесмен, владелец приграничных супермаркетов Rajamarket. Его общий доход в 2019 году составил 1 212 027 евро, из которых 474 692 евро – это доход с капитала, а 737 336 евро – трудовой заработок.

На втором месте среди русских и на 828-м в общем списке находится Виктор Сатановский, вице-президент компании Artvik, занимающейся поставками систем метрологического обеспечения, контрольно-измерительного и аналитического оборудования в нефтегазовую, металлургическую, энергетическую и другие отрасли промышленности. Его заработок в прошлом году составил 759 157 евро, а доход с капитала – 35 392 евро.

Тройку русских лидеров списка замыкает Сергей Евлашев, о деятельности которого на территории Финляндии не удалось найти достоверной информации. Доходов от заработка в 2019 году у Евлашева не было, в то время как доход от капитала составил 755 669 евро. В общем списке наиболее состоятельных жителей Финляндии он занимает 905-е место.

Последним в списке русских идет Олег Закатаев, директор-распорядитель компании RAO Nordic Oy, которая занимается продажей электричества из России в Северные страны. Суммарный доход Закатаева в 2019 году составил 744 665 евро, из них 732 403 – это заработок, а 12 262 евро – доход с капитала.