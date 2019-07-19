В субботу в Карелии возможны кратковременные дожди

О погоде на 20 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачная с прояснения погода. Временами возможен небольшой дождь.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +14 градусов. Днем воздух прогреется до +18, +20.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +9, +14 градусов, местами похолодает до +4. Днем потеплеет до +21 градуса.