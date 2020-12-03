В Tele2 назначили нового директора петрозаводского филиала

Tele2 объявила о назначении на пост директора петрозаводского филиала компании Андрея Зыкина, ранее занимавшего позицию коммерческого директора в филиале.

В сферу ответственности Андрея Зыкина будет входить управление бизнесом мобильного оператора в Карелии, формирование стратегии коммерческого и технического развития компании в регионе. Главной задачей нового руководителя станет усиление рыночных позиций Tele2, поддержание темпов роста финансовых показателей, реализация мер по увеличению абонентской базы.

Андрей Зыкин окончил филологический факультет Петрозаводского государственного университета, прошел президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Карельском региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ, а также управленческую программу Федерального министерства экономики и технологии Германии.

Карьеру в телекоммуникационной сфере начал в компании МТС в 2004 году. В 2010 году присоединился к команде Tele2: занимал должности руководителя отдела продаж, руководителя отдела абонентского обслуживания. С 2017 года – коммерческий директор петрозаводского филиала. С 2019 года – на позиции исполняющего обязанности директора филиала. При его непосредственном участии регион значительно улучшил финансовые показатели, в частности, увеличил выручку компании. Андрей Зыкин успешно лидировал проекты по развитию сети, ряд коммерческих инициатив и проектов, в том числе запуск стипендиальной программы с карельским филиалом РАНХиГС для укрепления бренда Tele2 как работодателя среди молодых специалистов.

Победил в конкурсе для управленцев "Лидеры Карелии-2019". В 2020 году получил почетную грамоту Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за вклад в развитие инфокоммуникационного комплекса региона.

"Андрей Зыкин проделал большую работу в Карелии. Под его руководством коммерческий департамент в республике достиг хороших результатов. В непростом 2020 году он показал, что может быстро и эффективно реагировать на изменения ситуации на рынке и добиваться поставленных целей. Филиал набрал хороший темп в строительстве инфраструктуры связи, обеспечивает высокое качество работы сети дистрибуции. Уверен, что его управленческий опыт и знания в телекоммуникационной сфере помогут усилить эффективность бизнес-процессов Tele2 в Карелии и вывести филиал на новый уровень развития", – рассказал директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2 Сергей Тимошин.

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