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В травмпункт Петрозаводска в новогоднюю ночь попали 13 человек

Новости. Общество
15:39, 02 Января 2021
фото: Минздрав Карелии
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков проверил работу медучреждений и рассказал, как жители Петрозаводска пережили новогоднюю ночь и первые сутки Нового года.

Михаил Охлопков сегодня объехал учреждения здравоохранения Петрозаводска: травмпункт БСМП, станцию скорой медицинской помощи, городскую поликлинику №4 и Городскую детскую больницу.

Министр здравоохранения убедился, что они функционируют в штатном режиме.

"Особое внимание, конечно, экстренным службам. За скорой медицинской помощью в первые сутки обратились 462 человека, в БСМП госпитализированы 34 пациента. В травмпункте, который перед Новым годом возобновил круглосуточную работу, медицинскую помощь получили 25 человек, в том числе 13 - в новогоднюю ночь, пациентов с переломами в этом году не было", - рассказал Охлопков.



По словам министра, четвертая поликлиника работает по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами, сегодня ведутся и приемы и взрослых, и детей узкими специалистами. В стационаре Городской детской больницы получают специализированное лечение 4 ребенка с острой кишечной инфекцией.

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