В центре Петрозаводска 4 ноября запретят проезд автомобилей

Схема дорожного движения изменится в Петрозаводске в День народного единства.

Об изменении схемы дорожного движения в карельской столицы сообщили в паблике администрации Петрозаводска.



В День народного единства, 4 ноября, запретят проезд по площади Кирова и вдоль нее — по проспекту Карла Маркса. С 8.00 до 16.00 здесь организуют пешеходную зону.

Временные неудобства связаны с проведением осеннего фестиваля «Марьян, отметили в сети.

Кроме того, в этот день с 11.30 до 12.00 будет запрещен проезд на участке улицы Варламова — от улицы Володарского до проспекта Александра Невского; на проспекте Александра Невского — от улицы Варламова до улицы «Правды»; на улице «Правды» — от проспекта Александра Невского до площади Кирова.



Неудобства связаны с проведением крестного хода. Движение ограничат на время шествия.

Администрация Петрозаводска призвала водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.