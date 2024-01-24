В центре Петрозаводска изменится схема движения

Временные ограничения связаны с проведением интерактивной программы.

Об изменении схемы движения в центре Петрозаводска сообщили в городской мэрии.

Так, 10 февраля с 13:00 до 16:00 участок Неглинской набережной от улицы Куйбышева до Федосовой станет пешеходной зоной. Кроме того, перекроют движение автомобилей на отрезке пересечения улиц Федосовой и Павла Рыбникова.



Временные ограничения связаны с проведением интерактивной программы музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима в Старом городе».



Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.