В центре Петрозаводска расцвели подсолнухи (ФОТОФАКТ)

На улице Кирова расцвели подсолнухи.
В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел большие подсолнухи, которые расцвели в Петрозаводске.
«На улице Кирова расцвели подсолнухи», - написал в комментарии автор фото.
На фото видно, что жаркое лето в Карелии позволило подсолнухам не только зацвести, но и созреть: один из цветков склонил голову под тяжестью семян.
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