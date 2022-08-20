В центре Петрозаводска расцвели подсолнухи (ФОТОФАКТ)

На улице Кирова расцвели подсолнухи.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел большие подсолнухи, которые расцвели в Петрозаводске.

«На улице Кирова расцвели подсолнухи», - написал в комментарии автор фото.

На фото видно, что жаркое лето в Карелии позволило подсолнухам не только зацвести, но и созреть: один из цветков склонил голову под тяжестью семян.