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Новости. Экономика
16:30, 14 Мая 2018

В центре Петрозаводска выставлено на продажу здание 19 века

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Деревянное здание бывшего доходного дома выставлено на торги за 18,2 млн рублей.

Фонд госимущества Карелии объявил о проведении аукциона по продаже административного здания, расположенного по адресу Петрозаводск, проспект Ленина, 10а, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

По теме

Карелия в два раза увеличила закупку удобрений
14.05.18 11:02
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14.05.18 10:31
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