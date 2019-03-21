В управлении капстроительства Карелии открыты вакансии с высокой зарплатой

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Управление капитального строительства республики Карелия заявило о свободных вакансиях для квалифицированных специалистов.
Управление объявляет набор сотрудников в связи с увеличением объемов финансирования для реализации государственных программ, сообщает сайт регионального Минстроя.
Новые специалисты требуются в несколько отделов УКСа. Так, в организационно-правовом отделе открыты вакансии начальника с зарплатой 40-50 тысяч руб. и ведущего юрисконсульта (30-35 тысяч рублей).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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