У 15% призывников Карелии обнаружили психические расстройства

Председатель военно-врачебной комиссии военкомата Карелии Алексей Синицин рассказал о часто встречающихся заболеваниях у призывников, из-за которых не берут служить.

По итогам весеннего призыва 2019 года на первом месте оказались психические расстройства (15,6%). В основном это расстройство личности.



Военком Карелии считает, что проблема в соцсетях – возникает спорт между действительностью и виртуальным миром.



На втором месте – болезни костно-мышечной системы. Также призывники приходят на медицинское освидетельствование с болезнями системы кровообращения, органов дыхания и кожными заболеваниями.



По окончании пресс-конференции обсудили вопрос альтернативной службы. В каждом призыве есть несколько человек, которые хотят служить отдельно от остальных из-за религиозных убеждений, нетрадиционной ориентации и по другим причинам. Их, как правило, отправляют для прохождения службы в интернаты, на почту. Был случай, когда балеруна отправили служить в театр.