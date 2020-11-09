В ЖК "Свиристель" на Кукковке квартиры в строящемся доме продаются по сниженным ценам

Компания "Баренц Групп" предлагает квартиры в новых домах ЖК "Свиристель" в районе Кукковка-3 в Петрозаводске по выгодным ценам.

Новый экологически чистый жилой квартал "Свиристель" нельзя не заметить. Яркий, красочный район на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом стал настоящим украшением Петрозаводска. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена лыжная трасса "Фонтаны", бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Жилой квартал "Свиристель" – это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома оформлена дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно в квартирах всегда есть горячая вода и отопление, а стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Как сообщили в компании "Баренц Групп", в ЖК "Свиристель" уже сданы в эксплуатацию дома №14, №22, №15 ,№16 и 18.1, в них еще можно успеть приобрести квартиру по выгодной цене.

В жилом квартале "Свиристель" в настоящее время ведутся работы по строительству трех домов.

Выгодные условия для покупки жилья – в строящихся домах № 18.2 и 17.

Объявляется старт продаж квартир в доме № 18.3. Жилье в этом доме предлагается по сниженным ценам, которые действительны только на начальной стадии строительства. Ввод в эксплуатацию этого объекта - третий квартал 2022 года.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Подробная информация есть на страницах компании "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/ .