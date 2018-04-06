В ЗС Карелии внесен законопроект, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах

Депутат Андрей Рогалевич внес в региональный парламент законопроект, который разрешает самовыдвиженцам участвовать в выборах главы Карелии.

Сейчас этим правом обладают только политические партии. На губернаторские выборы они могут выдвигать, в том числе, беспартийных кандидатов.

"Настоящим законопроектом предлагается внести изменения в Закон Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК "О выборах Главы Республики Карелия", предусматривающие выдвижение кандидатов на должность Главы Республики Карелия в порядке самовыдвижения", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

При этом в документе оговаривается, что для регистрации кандидатом на губернаторских выборах самовыдвиженцу необходимо будет заручиться поддержкой не только местных депутатов, но и избирателей. Потребуется собрать порядка 2,5 тысячи "народных" подписей. Таковы нормы федерального закона, объясняет Андрей Рогалевич:

"В соответствии с законодательством Российской Федерации кандидату на должность Главы Республики Карелия, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований необходимо собрать подписи избирателей в количестве 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории Республики Карелия".

Когда законопроект будет рассматриваться на профильном комитете Заксобрания, пока неизвестно.