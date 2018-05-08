Вадим Маркелов поделится секретами успеха с молодыми предпринимателями

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В эту субботу в Петрозаводске состоится встреча известного карельского предпринимателя Вадима Маркелова с начинающими бизнесменами.
Мероприятие пройдет в рамках стартап-школы RedLamp в формате "без галстука".
"Вадим Евгеньевич поделится своими секретами успеха с молодыми и начинающими предпринимателями на бизнес-встрече 12 мая в 11:00", - сказано в анонсе мероприятия.
Вадим Маркелов является руководителем известной в Карелии и в мире компании MB Barbell, которая производит спортивный инвентарь.
Зарегистрироваться на встречу можно вот здесь.
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