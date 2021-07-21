Вакцинированным от коронавируса будут давать скидки в дилерских центрах «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» предоставит клиентам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, скидки на техобслуживание и на запчасти и аксессуары.

«Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти — такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов «Lada Dеталь», — говорится в сообщении производителя, которое цитирует РИА Новости.

В компании уточнили, что для участия в акции можно предъявить QR-код сертификата вакцинации. О размерах скидок читайте в интернет-газете «Вести Карелии».