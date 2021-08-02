Валентина Пивненко: при формировании федерального 3-летнего бюджета нужно учесть строительство спортивного центра

В правительстве Карелии прошла встреча главы республики Артура Парфенчикова, депутата Госдумы Валентины Пивненко, мэра Петрозаводска Владимира Любарского с олимпийским чемпионом Владиславом Лариным, его тренером и родными.

За круглым столом звучали не только поздравления. Представители власти обсудили с олимпийцем и развитие этого вида спорта в Карелии.

На встрече Парфенчиков и Пивненко пообщались с родителями и супругой чемпиона, а также позвонили бабушке Владислава Валентине Ивановне. Одна из главных болельщиц чемпиона 3 августа празднует юбилей. Для тезки депутата Госдумы золотая олимпийская медаль внука стала самым лучшим подарком.

На мероприятии была поднята тема строительства спортивного комплекса для занятий боевыми искусствами и прежде всего тхэквондо. В таком центре могли бы заниматься порядка ста спортсменов самого разного возраста. Для лучших юных талантов это стало бы ступенью для дальнейшего поступления в Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге.

«Нужно подать от республики заявку на строительство такого спортивного объекта. Владислав Ларин, которого я напутствовала в канун отлета в Токио, показал всему миру, стране, что именно у нас в Карелии можно развивать этот олимпийский вид спорта. Теперь при формировании федерального 3-летнего бюджета правительство России, депутаты Госдумы серьезно отнесутся к предложению учесть федеральное финансирование для строительства такого спортивного центра на территории Карелии», — отметила на встрече Валентина Пивненко.

«Когда он с македонцем бился, я по кухне кругами ходила, нервничала. Вы бы видели…» — говорит бабушка спортсмена Валентина Ивановна. За три раунда Георгиевски ни разу не смог обогнать Ларина по очкам, но всё равно бой был крайне напряженным. Разрыв между спортсменами составлял всего несколько очков, поэтому каждый удар мог стать решающим.

Победа Ларина — это заслуга и его тренера Сергея Петрова: они разработали план для боя с каждым соперником, анализировали их сильные и слабые стороны. «Тренер всю жизнь со мной к этому шел. Он сделал всё для меня, что можно было сделать. Мы всегда работу над ошибками проводили, даже если выигрывали соревнования с хорошим счетом», — делится со всеми Владислав.