Валерий Леонтьев ошарашил народ своим внешним видом

Шесть тысяч зрителей Кремля ахнули, увидев фантастический наряд, в котором певец вышел на сцену.

Кроваво-красный сюртук, цилиндр, крыло из перьев – в этом образе Валерия Леонтьева одновременно виделось что-то демоническое и ангельское. Он всех просто ошарашил, пишет издание "Дни.ру".

Продуманный до мелочей, это был, пожалуй, лучший из трех десятков образов, созданный участниками концерта.

"Чудо в перьях", – ласково говорили об артисте зрители, отказываясь верить, что певцу скоро 70.

Он признался, что все силы отдает программе "Я вернусь...", которую 10 марта представит в Кремле, а 15, 17 и 19 (в день юбилея.) марта выступит на сцене любимого БКЗ "Октябрьский".