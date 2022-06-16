Директор Шатунова рассказал об обстоятельствах смерти певца

Певец Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи, сообщил его директор Аркадий Кудряшов.

Российскому певцу Юрию Шатунову стало плохо во время встречи с друзьями, они вызвали ему скорую помощь, артист скончался по дороге в больницу, сообщил РБК директор Шатунова Аркадий Кудряшов.



«Вызвали скорую, стали везти его на встречу скорой <…> Умер он в скорой. Они [медицинские работники] потом занесли, пытались реанимировать внутри больницы. Но, к сожалению, ничего не получилось», — сообщил Кудряшов.



По данным Mash, смерть Шатунова наступила в результате острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.



Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Башкирии. После смерти матери в 1985 году он попал в детский дом, позже начал учебу в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, главой местного музыкального кружка, который основал группу «Ласковый май» и выступил автором ее главных хитов — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».



Песни были записаны в 1987 году, а в 1988 году Шатунов переехал в Москву и начал гастрольную деятельность в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991 году, после чего Шатунов начал сольную карьеру. Он записал несколько альбомов, в том числе «Ты помнишь», «Вспоминай май» и «Седая ночь». Последний альбом Шатунова «Не молчи» вышел в 2018 году.