Ватрушинг, снежный волейбол и метлохоккей ждут жителей столицы Карелии

Карелия присоединится к проведению Всероссийского Дня снега.

20 января состоится Всероссийский День снега, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи,

физической культуре и спорту республики.

Праздник проходит в стране ежегодно по инициативе Ассоциации лыжных видов спорта России в рамках международного Дня Снега (World Snow Day). Карелия присоединится к проведению мероприятия в пятый раз.



Центром событий станет Петрозаводск. На двух площадках – у развлекательного центра "Горка" и на развилке лыжной трассы "Фонтаны" - пройдут различные физкультурно-массовые мероприятия. Участников ждут "Щетко-хоккей", "Ватрушинг", "Снежный волейбол", семейные эстафеты, мастер-классы по горным лыжам и сноуборду и многое другое.



Торжественное открытие Всероссийского Дня снега на РЦ "Горка" состоится 20 января в 13:00. На "Фонтанах" праздник стартует в 12:30.

Посетителей в РЦ «Горка» также ждут детская "Полоса препятствий", Беговел, "Лабиринт" и так далее.



На развилке лыжной трассы "Фонтаны" будут организованы зимние спортивные аттракционы, в частности,- метлохоккей, рисование на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, катание с горки.