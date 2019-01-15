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Новости. Общество
08:20, 15 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Ватрушинг, снежный волейбол и метлохоккей ждут жителей столицы Карелии

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Карелия присоединится к проведению Всероссийского Дня снега.

20 января состоится Всероссийский День снега, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту республики.

Праздник проходит в стране ежегодно по инициативе Ассоциации лыжных видов спорта России в рамках международного Дня Снега (World Snow Day). Карелия присоединится к проведению мероприятия в пятый раз. 

Центром событий станет Петрозаводск. На двух площадках – у развлекательного центра "Горка" и на развилке лыжной трассы "Фонтаны" - пройдут различные физкультурно-массовые мероприятия. Участников ждут "Щетко-хоккей", "Ватрушинг", "Снежный волейбол", семейные эстафеты, мастер-классы по горным лыжам и сноуборду и многое другое. 

Торжественное открытие Всероссийского Дня снега на РЦ "Горка" состоится 20 января в 13:00. На "Фонтанах" праздник стартует в 12:30. 

Посетителей в РЦ «Горка» также ждут детская "Полоса препятствий", Беговел, "Лабиринт" и так далее. 

На развилке лыжной трассы "Фонтаны" будут организованы зимние спортивные аттракционы, в частности,- метлохоккей, рисование на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, катание с горки. 

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