Вдова экс-директора АО "Пряжинское" требует от эстонца 4,5 млн рублей

Вдова умершего год назад экс-директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина – подала в суд заявление о банкротстве бывшего собственника предприятия, эстонского бизнесмена Айво Халлиста.

Согласно картотеке Арбитражного суда Карелии, заявление поступило 12 ноября. Сумма исковых требований Колоушкиной к Халиста составляет 4,5 млн рублей.

Точно такая же сумма фигурировала в иске к Айво Халлиста самого Валерия Колоушкина, который он подал незадолго до своей смерти.

Колоушкин просил наложить арест на имущество ответчика, но суд не стал это делать.

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