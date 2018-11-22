Вдова экс-директора АО "Пряжинское" требует от эстонца 4,5 млн рублей

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Вдова умершего год назад экс-директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина – подала в суд заявление о банкротстве бывшего собственника предприятия, эстонского бизнесмена Айво Халлиста.
Согласно картотеке Арбитражного суда Карелии, заявление поступило 12 ноября. Сумма исковых требований Колоушкиной к Халиста составляет 4,5 млн рублей.
Точно такая же сумма фигурировала в иске к Айво Халлиста самого Валерия Колоушкина, который он подал незадолго до своей смерти.
Колоушкин просил наложить арест на имущество ответчика, но суд не стал это делать.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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