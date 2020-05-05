Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу на продление ареста Юрия Дмитриева

Свыше 150 деятелей российской культуры и науки призвали председателя суда освободить из-под стражи исследователя сталинских репрессий, который находится в СИЗО Петрозаводска, где выявлены больные коронавирусной инфекцией.

Верховный суд Карелии рассмотрит 7 мая апелляционную жалобу адвоката Виктора Ануфриева на решение городского суда Петрозаводска, который в конце марта продлил срок содержания под стражей известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери и находится под арестом в следственном изоляторе Петрозаводска. В конце апреля в СИЗО были выявлены заболевшие коронавирусом, этапированные в Карелию из соседней Ленинградской области.

Накануне рассмотрения адвокатской жалобы свыше 150 деятелей российской науки и культуры, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, направили обращение председателю Верховного суда республики Анатолию Наквасу с просьбой выпустить Юрия Дмитриева из-под стражи.

"Вирус распространяется очень быстро, и в закрытых учреждениях этот процесс особенно трудно сдержать. Тревожно за всех людей, оказавшихся в столь опасной ситуации без возможности от нее защититься. Но к случаю Юрия Дмитриева мы просим отнестись с повышенным вниманием. Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности. Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик", – говорится в обращении, которое опубликовала "Новая газета".

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска более года.