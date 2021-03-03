Весна не скоро: в Карелию вновь идут морозы

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в марте.

По прогнозу специалистов, в наступающие праздничные дни жителям Карелии не стоит ждать тепла.

"Настоящей весны еще нет. Ожидаются морозы. Температура воздуха может опустится по республике до -29. Например, 9 марта в Петрозаводске ночью похолодает до -23 градусов. Зато солнца будет больше. Днем солнце, -10, -12 градусов, а ночью мороз", - рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре.

В пятницу, 5 марта, в Карелии столбик термометра опустится ночью до -11, -16 градусов, при прояснении до -20-ти, а днем потеплеет до -4, -9 градусов. Но уже 7 марта на республику обрушится очередной циклон: пройдет снег, усилится ветер. Затем циклон отойдет и будет период похолодания.

"По предварительному прогнозу, март у нас в пределах нормы. Но он неоднородный: период потепления будет сменятся периодом похолодания. Поэтому нас ждут аномалии. Сохранятся характерные для этой зимы "качели"", - отметили синоптики.