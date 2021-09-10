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Ветеранам вернули льготный автобус — рассказывает Ольга Билко

Новости. Общество
14:00, 15 Сентября 2021

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Благодаря настойчивости депутатов в Петрозаводске возобновлен социальный маршрут «Кукковка — поликлиника № 4»

Жители Кукковки встретили новость про то, что им вернули льготный автобус, с радостью, этот вопрос был для них уж точно самым больным. Добираться на Ключевую до поликлиники, к которой они прикреплены, приходилось или с пересадками на общественном транспорте, или на такси. Популярный и нужный автобусный маршрут закрыли, когда началась пандемия. Санитарная безопасность, конечно, очень важна, но вот доступность медицинской помощи, особенно для пожилых граждан, из-за отмены социального маршрута явно ухудшилась.

— Мои пациенты, зная, что я действующий депутат, часто жаловались на то, что с Кукковки трудно добираться, просили вернуть социальный автобус, — говорит главный врач поликлиники № 4 Ольга Билко. — Когда ситуация с пандемией стала полегче, мне вместе с другими депутатами удалось доказать властям необходимость возобновления маршрута. Наше общее мнение: до тех пор, пока не будет построена новая поликлиника на Кукковке, участок для нее уже выбран, социальный рейс нужно обязательно сохранить!
Ольга Билко вместе с депутатом Петросовета Андреем Ушаковым не раз обсуждали эту проблему со своими избирателями. Во время встречи с жильцами дома № 10 на улице Питкярантской люди не просто просили, а требовали вернуть бесплатный для льготников автобус от Кукковки до поликлиники № 4. Для быстрого решения проблемы пришлось подключиться и городской, и республиканской власти. Вопрос о возобновлении социального рейса к поликлинике был на контроле у Главы Карелии Артура Парфенчикова.

Мнение жителей Кукковки и рекомендации медиков учли, проблема решилась положительно. В начале сентября расписание маршрута «Кукковка — поликлиника № 4» согласовали с Министерством транспорта Карелии, его будет обслуживать «Карелавтотранс».
График движения автобуса составлен так, чтобы он был удобен для пассажиров, которые едут в медучреждение и обратно. Начало работы — в 8 часов утра, окончание — в 18 часов 40 минут. В середине дня предусмотрен обеденный перерыв с 12 часов 40 минут до 14 часов. Важно, что проезд для пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й групп и ветеранов войны будет бесплатным при предъявлении удостоверения. Работа социального автобуса на маршруте «Кукковка — поликлиника № 4» возобновлена с 13 сентября.

Из программы «Единой России»:

«Обеспечить 100-процентную доступность пер¬вичного звена здравоохранения: ликвидировать очереди на прием к участковому врачу и профильному специалисту, сделать удобным и комфортным порядок получения рецептов, оформления больничных, записи на исследования».
«Разработать и реализовать новый общерос¬сийский стандарт первичной медпомощи, в основе которого должен быть принцип „в центре внимания — человек, сбережение его здоровья“, а оценкой эффективности должна служить удовлетворенность человека качеством медицинской помощи».
«Реализовать программы обновления общест¬венного транспорта, выделив на эти цели 50 млрд рублей».

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 4 Билко Ольги Юрьевны

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