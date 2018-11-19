ВИДЕО: Александр Цекало изменяет жене?

В Сети появилось видео, на котором Цекало целуется с неизвестной девушкой в итальянском ресторане в центре Москвы.

О личной жизни 57-летний Александр Цекало рассказывать никогда не любил, но в светской тусовке поговаривали – именно его неверность стала причиной развода с Лолитой Милявской, пишет StarHit.

С нынешней супругой Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, шоумен познакомился в Киеве больше десяти лет назад.

До брака с сестрой Веры Брежневой Цекало был женат дважды. И если развод с первой супругой Аленой Шиферман прошел тихо, то расставание с Лолитой Милявской в начале 2000-х активно обсуждала вся страна.

Сейчас же продюсер практически в каждом интервью подчеркивает, насколько он счастлив в отношениях с Викторией. Супруги часто путешествуют вместе и ранее не давали никаких поводов усомниться в искренности и прочности их чувств. Вполне вероятно, что Виктория была не в курсе тайных свиданий своего мужа.

Александр и его спутница покинули ресторан вместе.