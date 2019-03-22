ВИДЕО: Анатолий Вассерман посетил Центр воинской славы Петрозаводска

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Руководитель карельского Общественного фонда "Эстафета поколений", депутат Петросовета Александр Анишин сообщил, что Анатолий Вассерман посетил Центр воинской славы Петрозаводска.
Напомним, что сегодня, 22 марта, в конференц-зале отеля "Карелия" состоится диалог с Анатолием Вассерманом, советским и российским журналистом, публицистом, телеведущим, политическим консультантом, участником и многократным победителем интеллектуальных телеигр "Своя игра" и "Что? Где? Когда?".
До начала встречи интеллектуал Вассерман посетил Центр воинской славы Петрозаводска, а также ответил на вопросы журналиста Дениса Погребного о женской и мужской логиках, о пути к успеху, о работе человека в команде и конечно, о математических теоремах.
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