ВИДЕО: Анатолий Вассерман посетил Центр воинской славы Петрозаводска

Руководитель карельского Общественного фонда "Эстафета поколений", депутат Петросовета Александр Анишин сообщил, что Анатолий Вассерман посетил Центр воинской славы Петрозаводска.

Напомним, что сегодня, 22 марта, в конференц-зале отеля "Карелия" состоится диалог с Анатолием Вассерманом, советским и российским журналистом, публицистом, телеведущим, политическим консультантом, участником и многократным победителем интеллектуальных телеигр "Своя игра" и "Что? Где? Когда?".

До начала встречи интеллектуал Вассерман посетил Центр воинской славы Петрозаводска, а также ответил на вопросы журналиста Дениса Погребного о женской и мужской логиках, о пути к успеху, о работе человека в команде и конечно, о математических теоремах.