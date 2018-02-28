ВИДЕО: Битва в Питере за последний унитаз

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В объектив телефона попали кадры драки в строительном магазине в Петербурге.
В одном из строительных гипермаркетов Петербурга посетители устроили драку в торговом зале, сообщает 78.ru. Очевидцы записали инцидент на видео и опубликовали его в Сети.
Как сообщает автор ролика, причиной битвы покупателей стал последний из унитазов, которые в тот день продавались с огромными скидками.
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