ВИДЕО: Битва в Питере за последний унитаз

В объектив телефона попали кадры драки в строительном магазине в Петербурге.

В одном из строительных гипермаркетов Петербурга посетители устроили драку в торговом зале, сообщает 78.ru. Очевидцы записали инцидент на видео и опубликовали его в Сети.

Как сообщает автор ролика, причиной битвы покупателей стал последний из унитазов, которые в тот день продавались с огромными скидками.