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Новости. Общество
20:20, 16 Февраля 2018

ВИДЕО: Дмитрий Маликов удивил поклонников, обнажившись в душе

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48-летний певец Дмитрий Маликов продемонстрировал потрясающий торс и неожиданные татуировки.

Как пишет "Комсомольская правда", с недавних пор Маликов не только известный певец и композитор, но еще и начинающий видеоблогер. В своем Инстаграме артист регулярно публикует забавные видеоролики, которые очень нравятся его поклонникам. Правда, Дмитрий сетует, что число его подписчиков в соцсети растет не так быстро, как ему бы хотелось. И, кажется, Маликов понял, почему: он до сих пор ни разу не публиковал на своей страничке фото с обнаженным торсом. Певец решил срочно наверстать упущенное, а заодно поучаствовать в полузабытом флешмобе Ice Bucket Challenge. По условиям акции, нужно вылить на себя ведро воды со льдом, а потом передать вызов – призыв сделать то же самое кому-нибудь из знакомых. Дмитрий записал видеоролик своего подвига и выложил его в Инстаграме.

"Мне кажется, я начинаю понимать, почему моя популярность в Инстаграме оставляет желать лучшего. Все потому что я должен вернуться назад и сделать то, что я в свое время не сделал, - сообщил артист, направляясь в душ и снимая по пути уютный банный халат. - Ну что, поехали?"

С этими словами Дмитрий взял в руки красное пластиковое ведерко, полное воды с кубиками льда, и окончательно стянул с себя халат. Тут-то его поклонники (а в особенности полконницы) и обомлели, отмечает КП. Кто бы мог подумать, что под классическими костюмами и свитерами Маликов прячет накачанный торс! Во всяком случае, камера запечатлела вполне отчетливые кубики на прессе. Более того, Маликов оказался обладателем огромной татуировки на мускулистых плечах.

Окатив себя ледяной водой, артист заявил:

"Я передаю эту эстафету…. Кто же это еще не делал? Точно! Льву Валерьяновичу Лещенко".

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