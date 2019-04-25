ВИДЕО: Эдгард Запашный сходил в баню с Емельяненко

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Знаменитый дрессировщик затеял со спортсменом соревнование по армрестлингу прямо в бане.
Эдгард Запашный и чемпион мира по смешанным единоборствам решили попариться в бане. Во время дружеской посиделки приятели решили сразиться в армрестлинге, пишет издание "Дни.ру".
Боец ММА снял поединок на видео. Емельяненко сцепился левой рукой с Запашным. Спортсмен буквально за секунду смог сразить дрессировщика. Проигравший стал оправдываться, что боец удобнее устроился, чем он.
Эдгард Запашный назвал Федора Емельяненко хитрым, на что тот только рассмеялся.
"Когда после унизительного поражения и на ринг то не вызвать", – написал дрессировщик на своей странице в Instagram.
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