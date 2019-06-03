ВИДЕО: Известная киноактриса прочитала рассказ писательницы из Карелии на федеральном канале

Анну Ковальчук на канале "Спас" прочитала рассказ Елены Пиетиляйнен "Защитник".

На своей странице в соцсети писательница из Петрозаводска Елена Пиетиляйнен сообщила, что 26 мая на федеральном телеканале "Спас" вышла передача в цикле "Тайны сказок с Анной Ковальчук" по рассказу "Защитник".

"Благодарю всех создателей передачи, особенно режиссера Алену Поликовскую и актрису Анну Ковальчук, великолепно прочитавшую мой рассказ детям. Надеюсь, что эта программа понравится многим ребятам", - написала Елена Пиетиляйнен.