12:02, 03 Июня 2019
ВИДЕО: Известная киноактриса прочитала рассказ писательницы из Карелии на федеральном канале
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Анну Ковальчук на канале "Спас" прочитала рассказ Елены Пиетиляйнен "Защитник".
На своей странице в соцсети писательница из Петрозаводска Елена Пиетиляйнен сообщила, что 26 мая на федеральном телеканале "Спас" вышла передача в цикле "Тайны сказок с Анной Ковальчук" по рассказу "Защитник".
"Благодарю всех создателей передачи, особенно режиссера Алену Поликовскую и актрису Анну Ковальчук, великолепно прочитавшую мой рассказ детям. Надеюсь, что эта программа понравится многим ребятам", - написала Елена Пиетиляйнен.
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