ВИДЕО: Камеры в лифте сняли, как курьер съедает начинку с пиццы

Инцидент был заснят на камеру внутреннего наблюдения, когда молодой курьер был буквально в минуте от доставки еды в квартиру.

В канадском Суррее на камеру внутреннего наблюдения попал "голодный" курьер.

Едва двери лифта закрылись, доставщик вскрывает упаковку и съедает ингредиенты начинки, пишет life.