ВИДЕО: Карельский актер повстречал медведя, возвращаясь с дачи

Георгий Николаев рассказал, что это не единичный случай, а уже бедствие для жителей дачных поселков и деревень Кондопожского района.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" известный актер театра драмы Карелии "Творческая мастерская" выложил видео, на котором запечатлел медведя.

Георгий рассказал "Столице на Онего", что встреча с медведями – не редкость.

"Это бедствие для жителей дачных посёлков и деревень Кондопожского района, тех, кто живёт в районах поселений Гангозеро и Горка! Люди боятся выходить в лес за грибами и ягодами. По ночам медведи выходят в дачные поселения! Страшно. В лесах им голодно, они едят ягоды на участках. В прошлом году, в это же время я лично утром на даче наблюдал следы нескольких медведей на участке моей мамы. Было объедено три куста. Каждый день соседи видят по дороге медведей, то одного, то семейство", – с беспокойством поведал актер.