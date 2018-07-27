ВИДЕО: Круглосуточный магазин на Древлянке мешает спать жителям близстоящих домов

В Петрозаводске жители бульвара Интернационалистов пожаловались, что магазин "Дикси" с грохотом разгружает товар в 4 утра.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители дома по бульвару Интернационалистов, 11, которые прислали видео и сообщили, что круглосуточный магазин "Дикси" регулярно проводит ночные разгрузки товара, сопровождающиеся грохотом и лязганьем металлических контейнеров.

"Здание магазина стоит в 5 метрах от нашего дома, - написала петрозаводчанка, - разгрузочная зона под окнами. Водители фур регулярно в нарушение закона о тишине разгружают товар в 4, 5 или 6 утра – когда им удобно. При этом грохот стоит на всю улицу. Шум от магазина рядом с домом мешает спать".

Редакция обратилась за комментарием в полицию Петрозаводска и прокуратуру города. В ведомствах пояснили, что если жители дома, которым мешает спать шум от магазина, обратятся с заявлением а полицию, то нарушителей Закона о тишине ждет штраф.

Как отметили в прокуратуре Карелии, по закону нельзя шуметь с 22.00 до 7 утра по будням и с 22.00 до 8 утра по выходным, исключения составляют работы МЧС и мероприятия, утвержденные администрацией города.

Нарушителей ждет штраф: должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то должностное лицо могут оштрафовать от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическое от 50 тысяч рублей до 100 тыс. рублей.