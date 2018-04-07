Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Новости. Общество
14:42, 07 Апреля 2018

ВИДЕО: Крышу срывает с остановочного комплекса в Петрозаводске

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Житель Петрозаводска обеспокоен, что сильный ветер сорвет крышу с остановочного комплекса на Хейкконена.

"На остановке Хейкконена сносит крышу! Если человек сзади будут идти и она полетит - пиши пропало", - рассказал читатель Александр Викторович.

Ранее сообщалось, что в Карелии 7 апреля ожидается сильный ветер.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2018-04-07 15:19:18
Это не остановки. Это загоны для скота. К сожалению нас, Россиян не считают за людей.
Гость
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