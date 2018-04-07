ВИДЕО: Крышу срывает с остановочного комплекса в Петрозаводске

Житель Петрозаводска обеспокоен, что сильный ветер сорвет крышу с остановочного комплекса на Хейкконена.

"На остановке Хейкконена сносит крышу! Если человек сзади будут идти и она полетит - пиши пропало", - рассказал читатель Александр Викторович.

Ранее сообщалось, что в Карелии 7 апреля ожидается сильный ветер.