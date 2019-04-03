ВИДЕО: Летчики показали, как уничтожали в Карелии условного противника

Видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений "Ладога-2019" в Карелии, появилось в Сети.

Видео воздушного боя из кабины Су-35 привело в восторг пользователей Сети, пишет Федеральное агентство новостей.

Крупные авиационные маневры под названием "Ладога-2019" прошли в Республике Карелия на прошлой неделе. В рамках учений летчики-истребители Западного военного округа (ЗВО) уничтожили более 200 самолетов условного противника.

На протяжении недели экипажи ЗВО отрабатывали в небе элементы воздушного боя, а также поражали цели как на предельно малых высотах, так и поднимались на расстояние свыше 10 тысяч метров от земли.

За время масштабных маневров военные выполнили более 70 вылетов в дневное время и около 60 ночью. В общей сложности экипажи ЗВО сделали более 150 пусков управляемых ракет.

Принимали участие в учениях свыше 50 самолетов, более 70 экипажей и порядка 1 тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на шести военных аэродромах.