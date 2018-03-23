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Новости. Общество
10:52, 23 Марта 2018

ВИДЕО: Лидер коммунистов Карелии рассказал, что за Грудинина голосовали молодежь и люди среднего возраста

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Ведущий программы "Накипело" Денис Базанков и депутат Законодательного собрания, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов обсудили прошедшие выборы президента России.

- Сама выборная кампания изначально строилась в пользу одного из кандидатов, Путина, против его конкурента Павла Грудинина, - считает Ульянов. – Конечно, все это сыграло на руку действующей власти, которая ставила главной целью превратить эти выборы в фарс.

Напомним, что явка на выборы была по сравнению с предыдущими кампаниями высокой, впечатлил и результат, с которым одержал победу Владимир Путин.

- Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. А он должен был отвечать кандидатам, что он конкретно сделал за 18 лет нахождения у власти, - отметил лидер карельских коммунистов. – Хотелось бы поблагодарить людей, которые нашли время и пришли проголосовать за программу развития. Надо отметить, что за нашего кандидата больше голосовали люди молодого и среднего возраста. Поэтому будущее – за программой Грудинина, за программой КПРФ, и мы нисколько не сомневаемся в том, что у нас великолепные шансы в последующие годы. Программы, с которыми шла КПРФ на выборы в Госдуму и шел Грудинин на выборы президента, разработаны профессионалами в своих отраслях. Это программа, которая действительно способна вывести нашу страну из кризиса. Мы не собираемся отказываться от проектов, которые хотели реализовать в Карелии. У нас партия идеологического толка, на первое место мы ставим человека труда. КПРФ никуда не самоустраняется и будет всеми возможными законными путями добиваться, чтобы страна двигалась вперед, а не падала дальше в кризисную яму, в которой она сейчас находится.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-03-23 12:27:19
Никому вы давно уже не нужны, кроме Владимира Владимировича, конечно.
dgin
2018-03-23 11:25:21
Провалили Вы, коммунисты , избирательную компанию Грудинина . В огромном количестве регионов работа отделений КПРФ просто отсутствовала . Слабый авторитет партии у людей ( в основном пенсионеры и то которых у вас скупили ). не желание нормально контролировать ход и итоги голосования ,признание выборов состоявшимися Зюгановым - это предательство лектората Грудинина . Думаю , в том виде как сейчас КПРФ ждёт медленная мучительная " смерть " .
Мизантроп
2018-03-23 12:40:14
dgin, Чтобы устроить революцию в головах сограждан, коммунисты должны заняться вдумчивой пропагандой. А сперва - повысить свой собственный интеллектуальный уровень, дабы не путать, скажем, анархические лозунги типа "Деньги олигархов - народу" с социалистическими.
Но это ж скучно. Это ж всякие книжки, где многабукаф, читать надо.
Нынешним "коммунистам" товарищ Сталин даже полы в райкоме мыть не доверил бы. Они пытаются сразу всем угодить, а в результате идея размылась до такой степени, что уже ни на коммунизм, ни на социализм не похожа. Анархо-популисты они. Оппортунистическая шваль.
Я что-то ничего про "диктатуру пролетариата" и "фабрики - рабочим" в его программе не заметил. Убрали, чтоб либералов не огорчать?
Беня
2018-03-23 12:07:55
dgin, нормально не проголосовали. Все равно больше, чем у кого либо из либералов. Тут главное не сколько набрали красные, а как пролетели синие. Насчет смерти красных - сильно сомневаюсь, а вот шо синие столпятся на рейс в Хитроу - допускаю.
gaudealis
2018-03-23 11:20:55
ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Сбрею усы вместо Грудинина. Стоимость услуги договорная.
P.S. С Юрием Дудём о зачёте требований договорюсь сам.
Американец
2018-03-23 11:15:04
посмотрел пару и минут и дальше выключил бредятину от этого человека. Всё как обычно, всё нечестно, не хватаем им чего-то, но сам не может сказать чего, одни "бэ", "мэ".... в общем как и Грудинину сказать нечего, поэтому тот и сбежал с дебатов.

Как так можно было вляпаться с таким низкокачественным кандидатом? Ну подготовили хотя бы его, ни программы нет. 20 шагов - полный шлак, расчитанный на ..........

Так что получили еще очень много, бабла влили в Грудинина немеренно, пиндосы очень расчитывали на него, но народу надоели эти либеральные вопли
Беня
2018-03-23 11:58:59
Американец, либеральные вопли с право-консервативного кандидата? Интересно :)
Хотя насчет либеральных воплей либеральных либералов тут да-а-а-а...
Мизантроп
2018-03-23 11:26:25
Американец, Грудинин - это кремлевский проект ради поднятия явки и легитимизации выборов. Никакого бабла немеренного там не было. Через год ты и не вспомнишь о нем.
Американец
2018-03-23 11:56:12
Мизантроп, ну совсем уже сбрендили? Кремлёвский проект! Да вы дальше своего носа вообще что-то видите?

Этого усатика уже под 2024 году готовят, типа такой специалист-колхозник, аля "наш" лукашенко.

Вот посмотрим, когда 2024 года настанет, вспомните вы про этого или уже забудете. Хорошо бы, если бы его сдуло ветром перемен, а так кроме хаоса этот усатик ничего не принесет.
У него книжка вышла в этом году. Не читали? Почитайте. Очень интересно! Он даже не скрывает ничего. Всё предельно ясно.

Так вам впиндюрили этого клубничного барона, а вы как стадо лишь против страны за него. Позор. Назло России уши морозите.
Гость
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