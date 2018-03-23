ВИДЕО: Лидер коммунистов Карелии рассказал, что за Грудинина голосовали молодежь и люди среднего возраста

Ведущий программы "Накипело" Денис Базанков и депутат Законодательного собрания, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов обсудили прошедшие выборы президента России.

- Сама выборная кампания изначально строилась в пользу одного из кандидатов, Путина, против его конкурента Павла Грудинина, - считает Ульянов. – Конечно, все это сыграло на руку действующей власти, которая ставила главной целью превратить эти выборы в фарс.

Напомним, что явка на выборы была по сравнению с предыдущими кампаниями высокой, впечатлил и результат, с которым одержал победу Владимир Путин.

- Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. А он должен был отвечать кандидатам, что он конкретно сделал за 18 лет нахождения у власти, - отметил лидер карельских коммунистов. – Хотелось бы поблагодарить людей, которые нашли время и пришли проголосовать за программу развития. Надо отметить, что за нашего кандидата больше голосовали люди молодого и среднего возраста. Поэтому будущее – за программой Грудинина, за программой КПРФ, и мы нисколько не сомневаемся в том, что у нас великолепные шансы в последующие годы. Программы, с которыми шла КПРФ на выборы в Госдуму и шел Грудинин на выборы президента, разработаны профессионалами в своих отраслях. Это программа, которая действительно способна вывести нашу страну из кризиса. Мы не собираемся отказываться от проектов, которые хотели реализовать в Карелии. У нас партия идеологического толка, на первое место мы ставим человека труда. КПРФ никуда не самоустраняется и будет всеми возможными законными путями добиваться, чтобы страна двигалась вперед, а не падала дальше в кризисную яму, в которой она сейчас находится.