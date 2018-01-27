ВИДЕО: "Меня сегодня выперли, мягко выражаясь, из тюрьмы без денег, без связи, позвонить домой не дали"

Глава "Мемориала" Карелии Юрий Дмитриев, обвиняемый в использовании несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии, дал первое интервью после освобождения из-под стражи.

Корреспондент "7x7" встретился сегодня с руководителем карельского филиала правозащитной организации "Мемориал" Юрием Дмитриевым. Общественник был освобожден утром из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде.

"Меня сегодня выперли, мягко выражаясь, из тюрьмы, без нескольких минут в 7 утра без денег, без связи, позвонить домой не дали", — прокомментировал "7x7" свое неожиданное освобождение из-под стражи историк Юрий Дмитриев.

Общественник, котрому завтра исполнится 62 года, поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо вам огромное за поддержку. Я понимаю, что мне и моей семье было бы очень сложно победить эту систему. Мы ее еще не победили, но сделали первый крупный шаг. Спасибо, что верили. Ну что делать? Погода бывает разная. Надеюсь, что в нашей стране будет и нормальная погода, когда не надо будет прятаться под зонтиком. Когда нас не будут, скажем так, прятать под разные крыши. Когда мы сможем нормально общаться друг с другом. Кто мне писал письма, постараюсь всем ответить. Как только у меня появится более-менее приличная возможность по связи, я обязательно с каждым пообщаюсь, каждому напишу", - сказал в интервью "7x7" Юрий Дмитриев.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

22 января институт имени Сербского завершил психиатрическую экспертизу Дмитриева — для этого историка специально этапировали в Москву 28 декабря 2017 года.

28 января 2018 года по решению суда его должны были отпустить под подписку о невыезде.

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