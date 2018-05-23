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Новости. Происшествия
08:05, 23 Мая 2018

ВИДЕО: Мотоциклист пострадал из-за пешехода в центре Петрозаводска

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Инцидент с участием мотоциклиста на Honda произошел в центре столицы Карелии.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска", утром 22 мая мотоциклист двигался по улице Дзержинского с сторону почтамта. В это время один из пешеходов переходил улицу.

Как прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель мотоцикла при виде пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, применил экстренное торможение и опрокинул мотоцикл на бок.

"В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист, 1988 года рождения, получил телесные повреждения, госпитализирован в лечебное учреждение. Пешеход с места происшествия ушел", - отмечается в сообщении.

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Комментарии

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deep
2018-05-23 09:22:07
Похоже, что на желтый и с превышением скорости.
Доктор Лень
2018-05-23 09:30:25
Ув.deep, "похоже", что на жовтоблакитный..(насчёт "нерусскости"))
Navicom Navicom
2018-05-23 08:45:06
Спорю что байкер думал о себе, а не о пешеходе!? Нерусский, наверное, не захотел быть убийцей, что бы дети страдали...
Гость
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