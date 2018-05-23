ВИДЕО: Мотоциклист пострадал из-за пешехода в центре Петрозаводска

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Инцидент с участием мотоциклиста на Honda произошел в центре столицы Карелии.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска", утром 22 мая мотоциклист двигался по улице Дзержинского с сторону почтамта. В это время один из пешеходов переходил улицу.
Как прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель мотоцикла при виде пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, применил экстренное торможение и опрокинул мотоцикл на бок.
"В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист, 1988 года рождения, получил телесные повреждения, госпитализирован в лечебное учреждение. Пешеход с места происшествия ушел", - отмечается в сообщении.
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