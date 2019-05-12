16:25, 12 Мая 2019
ВИДЕО: Находчивый водитель в Петрозаводске дотолкал сломанный автомобиль оригинальным способом
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Момент взаимовыручки на дороге попал в объектив камеры наружного наблюдения.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 10 мая в 23.30 один автомобиль толкает неисправную машину бампером, перемещая ее таким образом по дороге.
В комментарии к видео предположили, что такая ситуация возникла, потому что у водителей не было троса.
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