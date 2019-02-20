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Новости. Общество
10:12, 20 Февраля 2019

ВИДЕО: Новую модель Renault испытали на озере в Карелии

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Компания Renault впервые продемонстрировала ходовые качества своего нового четырехдверного кросс-купе Arkana.

Машина предстала перед группой журналистов в камуфляже, проехав в управляемых заносах по льду Ладоги в Карелии, пишет "Российская газета".

По характерной работе колес можно предположить, что продемонстрированный автомобиль был оснащен полноприводной трансмиссией. Очевидно также, что под капотом находился достаточно производительный двигатель.

По данным издания, новую модель, выполненную в стиле BMW X6, впервые продемонстрировали в статусе прототипа в августе в рамках Московского автосалона. Известно, что Arkana базируется на глубоко модернизированной платформе В0 с удлиненной колесной базой. Также сообщалось, что кроссовер получит новые двигатели, причем акцент будет сделан на бензиновые турбомоторы, ранее недоступные в соплатформенных моделях Duster и Kaptur.

 

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