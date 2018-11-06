ВИДЕО: НТВ рассказало о судьбе детей, чья мать умерла в роддоме Петрозаводска

Родственники погибшей настаивают на том, что врачи допустили преступную халатностью.

Как сообщается на сайте НТВ, для 39-летней Любови П. третьи роды оказались роковыми. Родственники пришли не на выписку, а за справкой о смерти. Надежда вспоминает: сестра отправлялась в больницу со спокойной душой, легла на сохранение за 10 дней, звонила счастливая, радовалась, что врач хороший и опытный. Уже после появления на свет ребенка начались проблемы.

Недомогание и слабость вскоре сменились высокой температурой. Женщине сделали УЗИ, которое показало внутреннее кровотечение. Любовь экстренно прооперировали. Если верить официальному заключению, она потеряла почти 3 литра крови. После манипуляций у пациентки остановилось сердце, врачи констатировали клиническую смерть. Через 9 минут сердце все же удалось запустить, но к этому моменту в мозге произошли необратимые изменения. Через 12 дней многодетная мать скончалась.

Было возбуждено уголовное дело. Прошло больше полугода, но ни виновных, ни детальных обстоятельств гибели так и не появилось, говорят родные. В Минздраве между тем провели собственное расследование. Врачи наказаны, но не уволены.

Между тем родные погибшей уверены: именно халатность врачей привела к трагедии. Они полагаются на результаты независимой экспертизы, которая установила, что во время кесарева сечения была задета брюшная аорта. В декабре будет готово еще одно заключение, которое, вероятно, поставит точку в деле о смерти пациентки.

Подробности трагедии читайте на "Столице на Онего".