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Новости. Общество
09:24, 05 Декабря 2018

ВИДЕО: Паблик "Усы Пескова" показал, как в Петрозаводске погорельцы живут в доме с крысами и бомжами

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Популярный паблик "Усы Пескова" в соцсети "ВКонтакте" обратил внимание на дом на Октябрьском проспекте, который после пожара власти решили не расселять.

"Пока Брилев вещает об ужасах жизни в Европе и покупает себе квартиру в Лондоне, его зрители в сильной и духовной России живут вот так", - говорится в описании к видео.

В самом ролике жительница  Октябрьского проспекта рассказывает, что дом №44 сгорел в 2015 году. В итоге в 8 сгоревших квартирах никто не живет, еще 8 квартир – жилые, но расселять их власти не думают.

"Дом у нас с печками, крысами, бомжами", - рассказала жительница.

Напомним, летом 2017 года жильцы дома №44 по Октябрьскому проспекту повесили баннер со стихами:

Отличное место для нового дома,
Ведь рядом и центр, и элитный район.
Застройщики, обратите внимание,
Мы в полусгоревшем сарае живем.
Ждем мы очень расселенья
И хотим мы новоселья.
У властей один ответ:
"Денег не было и нет".

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