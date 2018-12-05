ВИДЕО: Паблик "Усы Пескова" показал, как в Петрозаводске погорельцы живут в доме с крысами и бомжами

Популярный паблик "Усы Пескова" в соцсети "ВКонтакте" обратил внимание на дом на Октябрьском проспекте, который после пожара власти решили не расселять.

"Пока Брилев вещает об ужасах жизни в Европе и покупает себе квартиру в Лондоне, его зрители в сильной и духовной России живут вот так", - говорится в описании к видео.

В самом ролике жительница Октябрьского проспекта рассказывает, что дом №44 сгорел в 2015 году. В итоге в 8 сгоревших квартирах никто не живет, еще 8 квартир – жилые, но расселять их власти не думают.

"Дом у нас с печками, крысами, бомжами", - рассказала жительница.

Напомним, летом 2017 года жильцы дома №44 по Октябрьскому проспекту повесили баннер со стихами:

Отличное место для нового дома,

Ведь рядом и центр, и элитный район.

Застройщики, обратите внимание,

Мы в полусгоревшем сарае живем.

Ждем мы очень расселенья

И хотим мы новоселья.

У властей один ответ:

"Денег не было и нет".