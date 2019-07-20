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Новости. Общество
15:35, 20 Июля 2019

ВИДЕО: Парфенчиков попробовал китайский чай на набережной Петрозаводска

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Глава Карелии продегустировал китайский чай на Фестивале чая в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков рассказал о том, что посетил Фестиваль чая, который проходит сегодня в Петрозаводске, и попробовал китайский чай.

На фестивале производители из Китая и России представили разные виды чая и сопутствующую продукцию – сладости, выпечку, мед, рецепты вкусных и полезных чаев, а также чайную посуду, сделанную современными карельскими гончарами и керамистами. Попробовать и приобрести все это можно на ярмарке-продаже.

Благодаря выставке-презентации все желающие смогли погрузиться в атмосферу традиционного карельского чаепития и увидеть, как проходит сложнейшая китайская чайная церемония. Самодеятельные творческие коллективы представили интерактивные программы. На праздничной сцене прошла большая концертная программа с выступлениями в разных стилях и жанрах – от фольклора до современной танцевальной музыки. В театрализованной церемонии открытия фестиваля приняли участие артисты Карелии и солист Пекинской государственной оперы Ли Сяофэн.

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Комментарии

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однозначно
2019-07-20 16:14:49
Пришел с тканевой сумкой ?
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