ВИДЕО: Полина Гагарина обнажилась перед мужем

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Полина Гагарина приняла участие в откровенной съемке.
Певица позировала сидя и без одежды. Обнаженную грудь звезда прикрыла коленями. Фотограф Дмитрий Исхаков, муж Гагариной, опубликовал в Instagram забавное видео, в котором показал процесс съемки, пишет Cosmopolitan. В ролике Полина строит рожицы, а Дмитрий просит ее не останавливаться и говорит, что они "взорвут" Instagram.
Исхаков рассказал, что Полина снимает промо к своему новому шоу, которое пройдет в Москве в марте. Артистка тоже поделилась с подписчиками фото со съемочной площадки. На снимке она запечатлена в белом бюстгальтере и с розовой помадой.
"А мы всё снимаем,но не всё", – игриво сообщила певица.
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Дамы и господа! Леди и джентльмены! Приглашаем всех на новое грандиозное шоу @gagara1987 Полины Гагариной 30 марта на стадион Мегаспорт. Это будет нечто потрясающее воображение. А пока, мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закульсе подготовки к шоу. #полинагагарина #гагаринапоехали #гагаринаполина
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