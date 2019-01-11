ВИДЕО: Полина Гагарина обнажилась перед мужем

Полина Гагарина приняла участие в откровенной съемке.

Певица позировала сидя и без одежды. Обнаженную грудь звезда прикрыла коленями. Фотограф Дмитрий Исхаков, муж Гагариной, опубликовал в Instagram забавное видео, в котором показал процесс съемки, пишет Cosmopolitan. В ролике Полина строит рожицы, а Дмитрий просит ее не останавливаться и говорит, что они "взорвут" Instagram.

Исхаков рассказал, что Полина снимает промо к своему новому шоу, которое пройдет в Москве в марте. Артистка тоже поделилась с подписчиками фото со съемочной площадки. На снимке она запечатлена в белом бюстгальтере и с розовой помадой.

"А мы всё снимаем,но не всё", – игриво сообщила певица.