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Новости. Общество
14:48, 22 Февраля 2019

ВИДЕО: Посетители ТЦ и хористы спели "Богемскую рапсодию"в Петрозаводске

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Очевидцы сняли видео, как посетители ТЦ на Ленина вместе с хористами исполняют композицию Фредди Меркьюри.

В соцсети "ВКонтакте" редактор интернет-журнала "Лицей" Наталья Мешкова разместила видео, на котором посетители ТЦ и хористы поют "Богемскую рапсодию"  Фредди Меркьюри. 

"Флешмоб на хоровом фестивале. "Богемская рапсодия"! Я аж прослезилась, честно...", – подписала ролик Наталья Мешкова. 

Песня британской рок-группы Queen из альбома A Night At The Opera. Написана Фредди Меркьюри в 1975 году.

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