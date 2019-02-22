ВИДЕО: Посетители ТЦ и хористы спели "Богемскую рапсодию"в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Очевидцы сняли видео, как посетители ТЦ на Ленина вместе с хористами исполняют композицию Фредди Меркьюри.
В соцсети "ВКонтакте" редактор интернет-журнала "Лицей" Наталья Мешкова разместила видео, на котором посетители ТЦ и хористы поют "Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри.
"Флешмоб на хоровом фестивале. "Богемская рапсодия"! Я аж прослезилась, честно...", – подписала ролик Наталья Мешкова.
Песня британской рок-группы Queen из альбома A Night At The Opera. Написана Фредди Меркьюри в 1975 году.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.02.2019, 09:35
16.02.2019, 09:25
19.02.2019, 11:29
19.02.2019, 13:54
15.02.2019, 12:41
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
Сегодня 13:49
Личное мнение
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.
21.02.2019 12:21
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
Медиа
21.02.2019 12:40
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии