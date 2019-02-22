ВИДЕО: Посетители ТЦ и хористы спели "Богемскую рапсодию"в Петрозаводске

Очевидцы сняли видео, как посетители ТЦ на Ленина вместе с хористами исполняют композицию Фредди Меркьюри.

В соцсети "ВКонтакте" редактор интернет-журнала "Лицей" Наталья Мешкова разместила видео, на котором посетители ТЦ и хористы поют "Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри.



"Флешмоб на хоровом фестивале. "Богемская рапсодия"! Я аж прослезилась, честно...", – подписала ролик Наталья Мешкова.

Песня британской рок-группы Queen из альбома A Night At The Opera. Написана Фредди Меркьюри в 1975 году.